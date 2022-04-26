بعد عودتهم من شم النسيم.. أسماء ضحايا حادث محور كلابشة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق محور كلابشة بمحافظة أسوان، والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص من أسرتين كانوا فى طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو.

وتبين من التحريات، أن الحادث وقع على طريق محور كلابشة مساء أمس الإثنين، بين شاحنة مواد بترولية وسيارة ملاكى "7 راكب" بداخلها 8 أشخاص كانوا عبارة عن أسرتين عائدين من مدينة أسوان بعد الاحتفال بشم النسيم وفى طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو، واصطدمت السيارة الملاكى بشاحنة المواد البترولية من الخلف ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "صموئيل بدير أيوب 35 سنة، وزوجته ماريان نصر نصيف 28 سنة، وابنهم مارك صموئيل 6 سنوات، ورامي صفوت أنور 35 سنة، وزوجته بسنت بطرس فؤاد 26 سنة، وابنهم روجيه رامي صفوت 4 سنوات"، بينما أصيب كلا من توماس صموئيل بدير وبيشوي رامي صفوت، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفى المقابل، شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" أمس أيضاً حادث تصادم بمنطقة نزلة مدينة السباعية بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج.



ضحايا الحادث



ضحايا الحادث