وقال جونسون ، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، : "لقد شعرنا جميعا بالفزع من الصور المقيتة للمستشفيات التي استهدفتها روسيا" .. مضيفا " أن سيارات الإسعاف الجديدة وسيارات الإطفاء والتمويل لخبراء الصحة التي تم الإعلان عنها اليوم ستعمل على تجهيز الشعب الأوكراني بشكل أفضل لتقديم الرعاية الصحية الحيوية وإنقاذ الأرواح".

وذكر موقع الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ 22 سيارة إسعاف جديدة ، بالإضافة إلى تلك المقدمة من صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والتي تم الإعلان عنها بالفعل، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة، ومن المقرر وصول هذه السيارات إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.

كما وصلت قافلتان أخريان مؤلفتان من أكثر من 40 سيارة إطفاء ، محملة بآلاف من عناصر الإنقاذ بما في ذلك 300 خرطوم إطفاء وحوالي 10 آلاف قطعة من الملابس الواقية ، إلى أوكرانيا وتقدم بالفعل الدعم الحيوي لرجال الإطفاء على خط المواجهة.