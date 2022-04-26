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بث مباشر.. أصغر مسحراتي بكفر الشيخ محمد مغاورى 12 سنة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:41 ص
بث مباشر.. أصغر مسحراتي بكفر الشيخ محمد مغاورى 12 سنة محمد المغاوري اصغر مسحراتي 12 سنة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقى اليوم السابع بأصغر مسحراتي عمره 12 سنه، يطوف الأحياء والشوارع بمدينة كفر الشيخ لمدة 4 ساعات كل ليلة، لإيقاظ أهالي حي القنطرة والزهور.

قال محمد المغاوري، إنه طالب بالمرحلة الاعدادية وورث المهنة من والده وأجداده فعائلته المغاوري شهيرة بأنها عائلة المسحراتية ويعمل في نفس المهنة والده وأشقائه.

وأضاف المغاوري، أنه يبدأ في تنبيه الأهالي للسحور وإيقاظهم من الساعة 11 ونصف ويستمر حتى الساعة الثالثة إلا ربع  يطوف خلالها الأحياء والشوارع والمنازل، ويفرح الاطفال والكبار برؤيته ويتغنى بكل اسم طفل عند تواجده أمام منزلهم، وأنه سعيد بهذه المهنة لأنه ينال الثواب.

محمد المغاوري اصغر مسحراتي 12 سنة
محمد المغاوري اصغر مسحراتي 12 سنة

 


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