بث مباشر.. أصغر مسحراتي بكفر الشيخ محمد مغاورى 12 سنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى اليوم السابع بأصغر مسحراتي عمره 12 سنه، يطوف الأحياء والشوارع بمدينة كفر الشيخ لمدة 4 ساعات كل ليلة، لإيقاظ أهالي حي القنطرة والزهور.

قال محمد المغاوري، إنه طالب بالمرحلة الاعدادية وورث المهنة من والده وأجداده فعائلته المغاوري شهيرة بأنها عائلة المسحراتية ويعمل في نفس المهنة والده وأشقائه.

وأضاف المغاوري، أنه يبدأ في تنبيه الأهالي للسحور وإيقاظهم من الساعة 11 ونصف ويستمر حتى الساعة الثالثة إلا ربع يطوف خلالها الأحياء والشوارع والمنازل، ويفرح الاطفال والكبار برؤيته ويتغنى بكل اسم طفل عند تواجده أمام منزلهم، وأنه سعيد بهذه المهنة لأنه ينال الثواب.