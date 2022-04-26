اليوم السابع
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بالأسماء.. مصرع 5 طلاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:22 ص
بالأسماء.. مصرع 5 طلاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى 5 طلاب مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي التي كان يستقلها الطلاب مما أدى لإصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولس الساحلي، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع  حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد، بالقري من كبري زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين  من السيارة الملاكي، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى رشيد المركزي.

وتبين من البيانات أن الطلاب هم احمد السعيد الشلقامي، 21 سنة من دكرنس  دقهلية،وادهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة ، من دكرنس دقهلية، واحمد عبدالرحمن السيد أحمد،21 سنه من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد،21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، من دكرنس دقهلية.

السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب

السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب

 

تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب
تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب

 

تهشم السيارة الملاكي
تهشم السيارة الملاكي

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

جانيب من الحادث
جانيب من الحادث

 

متابعة الحادث بموقع
متابعة الحادث بموقع

 

متابعة الحادث
متابعة الحادث

 


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