بابا الفاتيكان يطالب سلطات سريلانكا بتحديد مسئولى الهجمات ضد الكنائس عام 2019

فاطمة شوقى

طالب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المسئولين فى سريلانكا بتحديد مسؤولى الهجمات التى تمت ضد الكنائس فى عام 2019، وذلك فى ذكرى الاعتداءات التى تعرضت لها تلك الكنائس خلال الاحتفال بعيد الفصح فى ذلك العام.

وأشارت إذاعة الفاتيكان على موقعها الإلكترونى إلى أن بابا الفاتيكان التقى الحجاج السريلانكيين المقيمين فى ايطاليا وذلك خلال قداس بازيليك أمس الأثنين، وفي حديثه إليهم وصف قدومهم من روما ومن مناطق إيطالية مختلفة بمرافقة رعاتهم للحج إلى قبر القديس بطرس بفعل إيمان وأيضا بشهادة جميلة ووجه إليهم الشكر على ذلك.

وواصل البابا مشيرا إلى أنه أراد لقاءهم في ذكرى الأحداث المأساوية التي شهدتها سريلانكا، وذلك في إشارة إلى الهجمات على الكنائس في هذا البلد خلال الاحتفال بالفصح عام 2019 والتي زرعت الموت والرعب.

وأضاف البابا فرانسيس أن الحجاج قد صلوا لتذكر ضحايا هذه الاعتداءات الرهيبة ومن أجل الجرحى، ومن بينهم بعض المشاركين في هذا الحج، وعائلاتهم ومن أجل شعب سريلانكا بكامله، وأكد قداسته وحدته معهم بكل قلبه في صلاتهم.

وأكد فى حديثه إلى الحجاج السريلانكيين رغبته في الصلاة معهم من أجل بلدهم سريلانكا مذكرا بزيارته هذا البلد في كانون الثاني يناير 2015، وتابع: فلنصلِ من أجل الحكام ومن يتحملون المسؤوليات الاجتماعية والتربوية ومن أجل الشعب بأسره، ولكي يتم التوصل إلى حلول للمصاعب من خلال التزام وتعاون الجميع.