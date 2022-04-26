انخفاض سعر نفط عُمان 29 سنتا ليسجل 99.23 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يونيو القادم 99.23 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 29 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين)البالغ 99.52 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 91.96 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 8.34 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 103.01دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.96 دولار للبرميل.

وفيما تتواصل التحذيرات من التأثيرات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، اعتبرت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى منظمة التعاون والتنمية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكلف أوروبا من نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، بينما توقعت أن يقفز التضخم ما بين نقطتين إلى نقطتين ونصف.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم فى أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالى الألماني، إن أسعار المستهلكين فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، قفزت بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام الماضي، مستشهداً بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.