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اليوم.. جامعة القاهرة محاضرة مشتركة للخشت والأزهرى حول القرآن الكريم فى ليلة القدر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:00 ص
اليوم.. جامعة القاهرة محاضرة مشتركة للخشت والأزهرى حول القرآن الكريم فى ليلة القدر جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستضيف جامعة القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "القرآن المجيد: من التنزيل إلى الحضارة" وذلك ضمن أنشطة أسرة من أجل مصر في إطار الاحتفال بليلة القدر.
 
ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب حول أهم القضايا المعاصرة،محليا ودوليا، بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع المحاضرين من كبار العلماء والمفكرين الذين تستضيفهم الجامعة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.
 
وفي نهاية اللقاء سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.
 
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اخبار مصر

محمد الخشت

أسامة الأزهرى

القران الكريم

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