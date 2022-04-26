الوجبات السريعة تسبب عسر هضم وزيادة الوزن.. القومى للبحوث يعدد أضرارها فى رمضان

كتب محمد صبحى

يواصل المركز القومى للبحوث تقديم خدماته الصحية من خلال الحملة التوعوية التى اطلقها صيام رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة، حيث أصدر نشرة طبية للدكتور عاصم أبو عرب استاذ بقسم السموم حذر خلالها من الوجبات السريعة فى رمضان.

وأوضح الدكتور عاصم أبو عرب، أن الوجبات السريعة هي مصطلح يصف الطعام الذي يتم تحضيره بسرعة وسهولة، بحيث يوفر الوقت والجهد مثل الأنواع المختلفة من اللحوم وأهمها الهمبرجر والهوت دوج والسجق والكبدة والشاورمة بنوعيها وكذا البطاطس المقلية بالإضافة لمختلف أنواع السندويتشات والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه الصناعية، وأهم ما يميز هذه الأطعمة ارتفاع محتواها من الدهون والصوديوم والسكريات والسعرات الحرارية.

ونصح الباحث بالمركز القومى للبحوث بالبعد عن هذه الوجبات بعد ساعات طويلة من الصيام لأنها تسبب عسراً في الهضم بالإضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم والتعود على هذه الأغذية يكون من شأنها زيادة في الوزن والبدانة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتقاع ضغط الدم وغير ذلك، والإفطار أو السحور على هذه الوجبات قد يؤدى إلى اضطرابات في النوم وقلق بالإضافة للاضطرابات الهضمية والتسمم الغذائي الذي قد ينجم عن تناول الأطعمة غير الصحية أو الملوثة وما يصاحبها من أعراض مثل الإسهال، وآلام البطن، والقيء، وغيرها.

وشدد على ضرورة تجنب مثل هذه الاطعمة والاعتماد على تناول الأغذية التي تفيد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الخضار واللحوم الطازجة والحبوب بالإضافة للفواكه ومن الممكن تحضير تلك الوجبات بطريقة صحية مثل شي اللحوم بدلاً من قليها، والمقصود الشي الصحي للشاورمة والهمبرجر بدون زيوت أو دهون، وينصح بالبعد تماماً عن شي اللحوم بأنواعها على الفحم حيث إن تعريضها للهب المباشر الناتج من الفحم ينشأ عنه حرق غير كامل يكون من شأنه توليد بعض المركبات الهيدروكربونية التي تدمص على اللحوم وهذه المركبات بعضها تم تصنيفها مع مجموعة المركبات التي لها تأثيرات سرطانية.