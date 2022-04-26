النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أشخاص شرق الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، والتحفظ علي الأسلحة البيضاء، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المنتزة، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله مشاجرة بين احدى الاشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء وإثارة الشغب بين المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير أدارة البحث الجنائى، وألقى القبض على أطراف المشاجرة بمعرفة المقدم أحمد جاب الله، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة اول المنتزة والضباط المعاونين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.