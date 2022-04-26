اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تخفف الإجراءات على الحدود بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية القيود

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:06 م
النمسا تخفف الإجراءات على الحدود بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية القيود الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، تخفيف وإعادة تنظيم ضوابط الحدود التى كانت مطبقة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين منذ عام 2017

جاء ذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم بعدم جواز أي دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط مشددة على الحدود لمدة تزيد على ستة أشهر ، إلا في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أن النمسا تؤكد التزامها بتطبيق كل متطلبات عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتطبيق القوانين الأوروبية والاستجابة لأحكام المحاكم

بدوره، ذكر حكم المحكمة الأوروبية أن هناك حاجة لإثبات وجود تهديد خطير جديد حتى تستمر القيود على الحدود، ولم تثبت النمسا ذلك منذ عام 2017 ، مشيرا إلى عدم وجوب عمليات التحقق من الهوية على الحدود في منطقة شنجن والتي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية ، ولكن بعد أزمة اللاجئين في عام 2015 أعادت عدة دول مثل النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد تطبيق هذه الضوابط .

وأعربت المحكمة الأوروبية عن شكوكها فيما إذا كانت ضوابط الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي ، وتحديداً مع قانون حدود شنجن وحق حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي

 


النمسا

اوروبا

الاتحاد الاوروبى

الحدود النمساويه

اخبار النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة