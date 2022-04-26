"النصاب الشيك".. رأفت سلم 75 ألف جنيه لمستريح البيتكوين

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الخامسة والعشرون"

وفى الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول رأفت عامر، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع للمستريح مبلغ 75 ألف جنيه، موضحاً أن المستريح أقنعه باستثمار المبلغ في مجال الإلكترونيات وعملة البيتكوين.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت مبلغ مش كبير مش مش هسيب حقى، لإنى اتنصب عليا وأنا أتعودت إنى أجرى ورا حقى، رغم إننا أتهددنا عشان منبلغش لكن أنا هفضل ورا حقى لحد ما يرجع ومش هسيبه".