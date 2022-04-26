الماريجوانا فى المكسيك تثير الجدل حول إضفاء الشرعية عليها

فاطمة شوقى

آثار تشريع الماريجوانا فى المكسيك جدلا ، وأعلن ريكاردو مونريال ، زعيم مجلس مورينا في مجلس الشيوخ المكسيكى، أن العملية التشريعية لإضفاء الشرعية والتوضيح لاستخدام الماريجوانا ومشتقاتها يمكن أن تظل فى فترة غير عادية، كما يقال، بعد الدورة الأولى لهذا العام.

وأقر رئيس مجلس التنسيق السياسي "جوكوبو" التابع لمجلس الشيوخ بأن الأوقات العادية للهيئة التشريعية الفيدرالية وعدم وجود توافق في الآراء حالا دون أن يكون هذا الإصلاح جاهزًا ؛ ومع ذلك ، أعرب عن إمكانية حل هذا بين الفترات، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وردا على سؤال صريح حول القرار المتعلق بمسألة استخدام الماريجوانا ، قال السناتور إنه لم يتم تحديدها بعد ، لكنه يود حلها قبل بدء الفترة الثانية من الدورات العادية لعام 2022، والتشريع المتعلق باستخدام الماريجوانا وإضفاء الشرعية عليها لم ينته بعد ويأمل زعيم مورينا في مجلس الشيوخ في تسريعها.

"أنا متعاطف وقد بذلت مجهودًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع ، لكننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق"

بهذا المعنى ، أوضح الطبيب في القانون الدستوري من UNAM أن ما يريده هو أن يكون قادرًا على العمل قريبًا "للدعوة لفترة استثنائية فقط لتأثير الماريجوانا ، لكن ليس لدي إجماع من الكتل البرلمانية ، لدي للتحدث معهم ".

وقال ، وهو طلب ضمني إلى كلوديا شينباوم ، رئيسة حكومة مكسيكو سيتي ، "أدعو السلطات إلى توخي اليقظة واحترام القانون ، لأن لدينا الوقت لتجنب المزيد من الضرر أو أن التعايش نفسه يتغير"، لاتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة.

ولإنهاء هذه القضية ، أشار إلى أن السلطة التشريعية ليست مسؤولة عن أي قوة عامة ، لذا فهي في أيدي السلطة التنفيذية المحلية لفرض الشرعية والحفاظ على شروط السلام السائدة في المنطقة المحيطة بالموقع.