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الكاظمى يبحث مع نائب رئيس البرلمان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:33 م
الكاظمى يبحث مع نائب رئيس البرلمان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقى شاخوان عبد الله.

 

وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان صحفي، أنه جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الأساسية، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يسهم في تطوير الأداء الحكومي الذي سينعكس بدوره على عمل مختلف القطاعات، وتطرق اللقاء إلى زيادة وتيرة العمل المشترك لتشريع القوانين الأساسية والملحة التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 

 

 

 

 


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