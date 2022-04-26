القبض على طرفى مشاجرة وشخص بحوزته طبنجة فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من القبض على طرفي مشاجرة وشخص بحوزته طبنجة، و القبض على سارق، وحررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة المختصة بكل واقعة التحقيقات.

ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: 3 أشخاص "اثنين منهم مصابان"، وطرف ثانى: 3 أشخاص "مصابين" بسبب خلاف حول قيمة بيع مواد غذائية من داخل الكشك عمل الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، باستخدام عروق خشبية والتراشق بالحجارة، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخص بحوزته طبنجة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، نجله- مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح بالرأس")، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضـــرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه، وبحوزتــه (السلاح المستخدم في إرتاب الواقعة - طلقتين صـــوت) وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس، وبمواجهتــــه اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكوران بإحداث إصابته المُنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أسلحة نارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (خفير بموقع تحت الإنشاء - كائن بدائرة القسم) بحيازة أسلحه نارية "بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالموقع عمله، وبحوزته (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم السرقة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم محافظة سوهاج) بالتردد على أحد محال بيع الأحذية كائن بدائرة القسم وعرض كمية من الأحذية "حديثة الصنع" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

بالانتقال والفحص تم ضبطه، وبحوزته (عدد 3 جوال بداخلهما كمية من الأحذية "مجهولي المصدر")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من مسئول عن نقل بضائع من إحدى شركات الشحن الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أثناء عمله لدى الأخير، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على سارق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمخزن بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" من أحد العاملين بالشركة "دون علمه" وعقب ذلك توجه للشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.