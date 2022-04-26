وقال النعمان ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب عقب تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي في عمق صحراء الأنبار أسفرت عن العثور على مضافات (أوكار) تابعة لتنظيم داعش تحتوي على العديد من العبوات الناسفة وقنابل هاون مختلفة الأحجام وإلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين في غرب البلاد.

وشدد المسؤول العراقي على نجاح الجهود الاستخباراتية بالتصدي لاستراتيجيات المتغيرة لتحركات وهجمات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا إلى أن القوات الأمنية المشتركة استهدفت خلال هذه العملية المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة التي يختبئ فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه نائب العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد توعد ـ خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي - بسحق تنظيم داعش الإرهابي، قائلا: إن "عناصر داعش ليس أمامهم سوى الموت".