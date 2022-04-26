الصين توافق على خضوع لقاح ضد متحورات "أوميكرون" للتجارب السريرية

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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في البلاد على إخضاع لقاح معطل صيني ضد متحورات "أوميكرون"، للتجارب السريرية.

وقالت الإدارة، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن اللقاح، الذي طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم، يخضع للبحث منذ ديسمبر 2021.

وأظهرت الاختبارات الأولية، مثل تقييم السلامة في الحيوانات وأبحاث المناعة، أن اللقاح يمكن أن ينتج عيارًا عاليًا من الأجسام المضادة المحايدة ضد المتحورات المختلفة بما في ذلك أوميكرون، بحسب الشركة.

وسيجري في التجارب السريرية، اعتماد طريقة دراسة عشوائية ومزدوجة التعمية وجماعية بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق والذين تلقوا جرعتين أو ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لتقييم سلامة اللقاح المعطل ومناعته.