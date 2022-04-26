الصحة: توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممبارى (البتيوليزم) بالمستشفيات

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمر قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالـ27 محافظة، بالإضافة لمراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية بالتزامن مع احتفالات المصريين بشم النسيم والذى يكثر فية تناول الاسماك المملحة والمدخنة .

وكان أكد الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات من خلال الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية ،والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأضاف أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية، والتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والتأكد من توفر أكياس الدم ومشتقاتة بجميع أنواع الفصائل، موضحا أنه يتم إنعقاد غرف أزمات موازية بكل المديريات للمتابعة، وإرسال تقارير دورية كل ساعه بأعداد المصابين بالمستشفيات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالإدارة العامة للتموين الطبي، لافتا إلى أرقام الطوارئ التي يمكن الاتصال بها عند الضرورة والتي تشمل 137 ، ورقم غرفة العمليات 16474، ورقم هيئة 123 لسرعة طلب النجدة.