السودان ينفى طلبه إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة

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نفت وزارة الخارجية السودانية، أن يكون وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، طالب بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس".

وقام و كيل وزارة الخارجية السودانية المكلًف بزيارة إلى نيويورك، حيث التقى مع رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد، وقدم لها شرحًا حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان، وتناول مضامين الرؤية السودانية التي تسلمتها رئاسة مجلس الأمن، والتي تتضمن الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة.

والتقى الطيب مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وممثلي أفريقيا، الجابون وكينيا وغانا، ومندوبي الإمارات والهند، وتناولت تلك اللقاءات ما يريده السودان من بعثة "يونيتامس" من خلال المحاور المتفق عليها لدعم الانتقال واتفاق سلام جوبا، وفقًا لرسالة موجهة من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن وكيل الوزارة ترأس وفد اللجنة التنفيذية للتعامل مع "يونيتامس" إلى نيويورك، لتسليم رؤية مطالب حكومة السودان لدعم الانتقال في البلاد، وتطبيق اتفاق جوبا للسلام.

وأضافت أن المقصود هو ترتيب الأولويات لما تبقى من الفترة الانتقالية بحيث يكون التركيز على التحضيرات للانتخابات ثم البروتوكولات الأكثر إلحاحًا كمرحلة أولى، بدلاً من تركيز كل عمل البعثه في الجانب السياسي.