اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الكورى المنتخب يتعهد بتقديم الدعم الكامل لمطوري اللقاحات المحليين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:30 ص
الرئيس الكورى المنتخب يتعهد بتقديم الدعم الكامل لمطوري اللقاحات المحليين يون سيوك-يول
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تعهد الرئيس الكوري المنتخب يون سيوك-يول، بتقديم الدعم الكامل لمطوري اللقاحات المحليين،موضحا أن اللقاحات ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد البلاد وأمنها.
 
جاء ذلك خلال زيارته لمقر مختبر إس كيه بايوساينس في سيونغنام جنوب سول، لإلقاء نظرة مباشرة على أحدث جهود البحث والتطوير الخاصة بلقاحات كوفيد-19، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
 
وأكد أن إمكانيات بلاده وكل اقتصادها وأمنها وصحتها تتوقف على أبحاث هذا المختبر ، موضحا أنه عندما يتولى مهام منصبه ستقدم الحكومة كل الدعم المتاح للشركات التي تطور اللقاحات والعلاجات، بما في ذلك إس كيه بايوساينس.
 
يذكر أنه عند زيارة الرئيس الكوري المنتخب أعلنت شركة إس كيه بايوساينس أن لقاحها المرشح ضد فيوس كوونا والذي يحمل الاسم الرمزي "GBP510"، قد حقق نتائج ناجحة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
 

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