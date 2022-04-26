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الرئيس السيسي: "الأمن والسلامة أهم شىء فى البلد وما بعدهما يمكن حله"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:11 م
الرئيس السيسي: "الأمن والسلامة أهم شىء فى البلد وما بعدهما يمكن حله" الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية
كتب إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمن والسلامة أهم شىء فى البلد، لأن ما بعد ذلك يمكن أن يحل، إذا لم يوجد الأمن والسلامة في الدولة، لن يتم تحقيق شىء".
 
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: "إن العهد بينى وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التى كلفت بها بأمر الشعب المصرى العظيم، هو عهد الصدق فى القول والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله وللوطن ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى وفى سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها، كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة".
 
وأكمل الرئيس السيسي: "على مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة، فكانت الإنجازات هي الرد عليها، وكان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا، فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة".
 
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

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افطار الاسرة المصرية

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