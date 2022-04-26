الرئيس السيسي: الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، وكذلك الخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، مضيفا: "أنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان متواجدين في ظروف صعبة تمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد، بأمانها واستقرارها ومستقبلها".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.