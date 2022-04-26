اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:44 م
الرئيس السيسي: الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، وكذلك الخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، مضيفا: "أنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان متواجدين في ظروف صعبة تمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد، بأمانها واستقرارها ومستقبلها".
 
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

الرئيس السيسي

حفل إفطار الاسرة المصرية

اخبار مصر

افطار الاسرة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إرادة جيل يعلن تأييده قرارات الرئيس السيسى بشأن حوار سياسى يجمع مختلف القوى الوطنية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:31 م

الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية: ما عرض بمسلسل الاختيار هو ما حدث فى الواقع ذلك الوقت.. والمواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح.. ويرحب بشيوخ سيناء: أشكركم على تعاونكم مع الدولة.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:53 م

تحالف الأحزاب السياسية يشيد بقرارات الرئيس السيسي فى إفطار الأسرة المصرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:38 م

نقيب المعلمين عن حفل إفطار الأسرة المصرية: إنجازات الرئيس السيسي تدعو للفخر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة