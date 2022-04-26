اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: شايف أستاذ حمدين أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:37 م
الرئيس السيسى: شايف أستاذ حمدين أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا الرئيس عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحمدين صباحى، خلال إفطار الأسرة المصرية، قائلا: شايف أستاذ حمدين أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا.

ودار حوار جانبي بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، بعد انتهاء الرئيس السيسى من إلقاء كلمته.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 

 

 

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

إفطار الاسرة المصرية

عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

افطار الاسرة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة