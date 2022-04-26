الرئيس السيسى: الجيش أنفق مليار جنيه شهريا فى 84 شهرا لمواجهة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال 2013 و2014 حتى 2017، كانت القوات المسلحة تنفق مليار جنيه كل شهر، خلال 84 شهرا من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا أن هذا ليس كشف حساب، ولكن محاولة لتسليط الضوء على واقعنا، وبعضنا من غير ما يقصد يذكر موضوعات وهو لا يدرك حقيقة الواقع، وهذا التوصيف قد يكون غير متكامل وليس خاطئا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أن القوات المسلحة صرفت شهريا لمدة 84 شهر مليار جنيه بسبب الإرهاب لأننا فتحنا الباب خلال 2011 و2012 لحالة من عدم الاستقرار أتت لنا خلال انتخابات بقوى غير جاهزة لقيادة الدولة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.