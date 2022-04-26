الرئيس السيسى: الإرهاب كان يستهدف توقف الأمور حتى تتداعى قدرة الدولة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من أهداف الإرهاب أن تتوقف الأمور في مصر حتى تتداعى قدرة الدولة المصرية، ويكون سهل أن تسقط فكانت المعركة معركتين معركة مواجهة الإرهاب ومعركة إعادة بناء الدولة بجد.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "نتكلم عن 7 أو 8 تريليون خلال الـ 7 أو 8 سنوات الماضيين، ولو بناخد القرار دلوقتى بعد انتهاء الإرهاب نحتاج لـ 14 أو 15 تريليون كى نصل لما وصلنا له".

وتابع الرئيس السيسى: دخلنا على محورين أنا لا أعظم الدولة أو الحكومة ولكن أعظم إرادة الشعب، فما تم عمله الشعب المصرى، فكان لدينا مشكلة طاقة كبيرة من كان يقول نقوم بعمل استثمار في الصناعة وليس لدينا كهرباء، فخلال سنتين ونصف ضاعفنا إنتاجنا من الكهرباء وأصبح لدينا فائض".

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.