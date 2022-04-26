الرئيس السيسى: آثار خسائر الدولة فى 2011 و2012 لا تنتهى بتولى شخص جديد

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مش هتكلم عن 2013 و2014 و2015 وحتى الآن، بذكرها دلوقتى يمكن حد يقول بأذكرها ليه الآن، ولكن بتكلم على أساس ما نحن فيه وبوصف حالنا الذى نحتاج أن نتذكره ونعرف الأسباب، فالأزمة كبيرة التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "خلال 2011 و2012 حجم الخسائر التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال أقل من 24 شهرا، 37 مليار دولار، و80 مليار جنيه، وخلالها كان الدولار بـ8 جنيهات أى جوالى 10 مليارات دولار، وآثار هذه الخسائر لا تنتهى بتولى شخص جديد، فليس هذا يعنى إن اللى فات مات".

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.