وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا.

وأكّد حرص تونس على المزيد من تعزيز هذه الروابط وتنويعها على المستويين الثنائى ومتعدّد الأطراف.