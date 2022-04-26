اليوم السابع
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الدفاع الروسية: دمرنا 32 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:35 م
الدفاع الروسية: دمرنا 32 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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دمرت القوات الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء "أصابت صواريخ محمولة جوا عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية خلال النهار 32 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا، من بينها 20 منطقة تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق سلافيانسك ودروزكوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومركز قيادة ومراقبة تابع للكتيبة 105 للدفاع، وكذلك بطاريتي مدفعية".


وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية نفذت 100 مهمة نارية خلال اليوم، كان نتيجتها تدمير 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و81 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية، فضلا عن 8 بطاريات مدفعية، بالإضافة إلى تدمير منظومتي إطلاق صواريخ (راجمات) في محيط بلدة بيريزوفكا، ومنظومة صواريخ (بوك-إم 1) المضادة للطائرات في محيط بلدة كومار".


وتابع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات بدون طيار في بلدات برازكوفا، وكوليسنيكوفكا، وكوميساروفكا، وكوزينكا، ولوزوفايا ولينينا.


كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف 33 منشأة عسكرية أوكرانية


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