اليوم السابع
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"الداخلية" توزع كعك العيد على المرضى فى المستشفيات

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:17 ص
"الداخلية" توزع كعك العيد على المرضى فى المستشفيات الداخلية توزع كعك العيد على المرضى بالمستشفيات
كتب محمود عبد الراضي

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شاركت وزارة الداخلية، المواطنين الفرحة فى استقبال عيد الفطر المبارك وأهدتهم عبوات كحك ببعض المستشفيات ودور رعاية الأيتام فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

تم تجهيز عبوات كحك مشاركة من وزارة الداخلية، للمواطنين فى إحتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية ودور رعاية الأيتام ، حيث يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وقامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات الكعك بمستشفيات (القصر العينى- الدمرداش – المعهد القومى للأورام - سرطان الأطفال – مستشفى الصحة النفسية والعصبية - أبو الريش" اليابانى" – أحد ماهر التعليمى - الحسين الجامعى – السيد جلال - الجزام) كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام (أقدار لرعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة – مؤسسة الجمالية الإجتماعية – المواساة للأيتام) .

وتم مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

 

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