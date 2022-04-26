الداخلية العراقية: ضبط إرهابي وأسلحة مختلفة غربي العاصمة بغداد

أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين العاملين فيما يسمى بـ"جيش دابق وولاية نينوى" في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ا(لسومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن قوة أمنية مشتركة وبإسناد جهد ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت بعملية نوعية من مداهمة أحد المنازل السكانية في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد تم خلالها القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب والتي تشير المعلومات الأولية إلى أنه يعمل فيما يسمى (جيش دابق، وولاية نينوى)".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية عثرت خلال عملية إلقاء القبض على بندقية كلاشنكوف مع مخزن ومسدس وجهاز رسيفر وكاميرات وجهاز لابتوب وهاتفين من نوع ايفون"، مشيرا إلى أنه "تم تسليم الإرهابي مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه حتى ينال جزاءه العادل".

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.