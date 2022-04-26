اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحرس الوطني الروسي يعثر على جثث ملغمة لجنود أوكرانيين في منطقة خاركوف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:51 م
الحرس الوطني الروسي يعثر على جثث ملغمة لجنود أوكرانيين في منطقة خاركوف أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر الحرس الوطني الروسي، على عدة جثث ملغمة لجنود أوكرانيين في منطقة خاركوف.


وقال الحرس الروسي - بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الثلاثاء: "أثناء تمشيط المواقع التي أخلاها الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، عثرت وحدة المهام الخاصة بالحرس الوطني على أسلحة ومعدات عسكرية وجثث العديد من القتلى من جنود الجيش الأوكراني وأعضاء الفصائل الأخرى، وأن جثث بعض الجنود الأوكرانيين كانت ملغمة".


وخلال عملية بحث واستطلاع، عثرت قوات كوماندوز الحرس الوطني على جثة جندي من الجيش الأوكراني وقام المتخصصون بالتخلص من القنابل التي تم وضعها في جسده لمعرفة ما إذا كانت ملغمة أم لا.


وقال الحرس الوطني الروسي: "حذر جنود الحرس الروسي من القيام بعمل تخريبي ضد فريق الاستطلاع، كما عثر الحراس على كوخ فرعي به جثث جنود قتلى، وتم تلغيم مدخل الكوخ والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك نظام جافلين المضادة للدبابات من صنع الولايات المتحدة، والتي تم التخلص منها أثناء الانسحاب".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة