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الجريدة الرسمية تنشر حكم الجنايات بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:15 م
الجريدة الرسمية تنشر حكم الجنايات بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب محكمة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء حكم الدائرة 13 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين، كما قررت إدراج شركة أسباير برودكشن هاوس وشركة الدلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم وذلك في القضية رقم 2741 لسنة 2021حصر أمن الدولة العليا.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين أبو كنة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة امن الدولة العليا.
 
نص القرار 1
نص الحكم

نص القرار 2
نص الحكم
 

قوائم الإرهاب

الجريدة الرسمية

محكمة جنايات القاهرة

شركة أسباير برودكشن هاوس

قائمة الكيانات الإرهابية

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

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