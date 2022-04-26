اليوم السابع
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التعليم تعلن جداول تدريب معلمى "متعدد التخصصات" للصفوف الأولى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:17 ص
التعليم تعلن جداول تدريب معلمى "متعدد التخصصات" للصفوف الأولى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم جدول تدريب معلمى" متعدد التخصصات" للصف الأول الإبتدائى، موضحة أنه يتم التدريب  يوم 27 أبريل 2022 لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والبحيرة والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.
 
واوضحت أنه يتم التدريب يوم 29 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والشرقية والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة. 
 
أما بالنسبة لجدول تدريب معلمى متعدد التخصصات  للصف الثاني الإبتدائي، يوم 28 أبريل 2022 تدريب  معلمى محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.
 
ويوم 29 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات  لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة. 
 
أما بالنسبة لجدول تدريب معلمي متعدد التخصصات للصف الثالث الإبتدائي، يبدأ  اليوم 26 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات الإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والمنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.
 
ويوم 28 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات  لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والشرقية والمنوفية والغربية وجنوب سيناء.

التربية والتعليم

تدريب المعلمين

منهج متعدد التخصصات

اخبار مصر

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