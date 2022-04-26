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التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام أوبن بوك والأسئلة وفق التقييم الجديد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:00 ص
التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام أوبن بوك والأسئلة وفق التقييم الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون وفق نظام التقييم الجديد هدفها قياس نواتج التعلم وستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.
 
وأوضحت، أنه يجب على الطلاب التحضير لهذه النوعية من الأسئلة كما أنهم تدربوا علي شكل هذه الأسئلة خلال السنوات الماضية، مشددة على أن الامتحانات ستعقد وفق نظام الأوبن بوك من خلال تسليم الطالب ورقة مفاهيم داخل لجنة الامتحان.
 
وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

التربية والتعليم

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