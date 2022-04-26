التحفظ على 11 ألف أداة طبية و2 طن ملح مجهولة المصدر فى طنطا وكفر الزيات

الغربيــــة عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات الرقابية والتي قامت بها مديرية التموين في نطاق مركزي زفتى وقطور تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ، حيث أسفرت الحملة في مدينة زفتى عن تحرير 6مخالفات تنوعت ما بين ( 5 مخالفات عدم وجود لوحات إرشادية وإعلان للسلع الغذائية الحرة ومخالفة تجميع دقيق مدعم بكمية قدرها 1 شيكارة) إلى جانب تحرير 3 محاضر ( محضر إثبات حالة عدم إعطاء بون لمواطن ، محضر نظافة ، محضر عدم وجود شهادة صحية).



وفي السياق ذاته تابع المحافظ الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور والتي أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تضم ( 6 مخالفات نقص وزن ما بين 11 جرام و14 جرام ، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات ، مخالفة الاستيلاء على ٥ شكائر دقيق، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي أو عذر قهري )، كما تم تحرير 2 محضر ( محضر لعدم مزاولة نشاط وغلق المقر في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم الإعلان عن المقررات التموينية لشهر أبريل 2022 ) وتم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذه المخالفات .



كما تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مستلزمات ومستحضرات طبية وذلك لحيازتة وعرضة بقصد البيع أنواع مختلفة من المستلزمات والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بمخزن غير مرخص بطنطا عبارة عن عبوات اختبار حمل وفازلين طبي وسرنجات تم التحفظ علي كمية قدرها عدد 11756 من الأنواع سالفة الذكر، وحرزت المضبوطات علي ذمة المحضر لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية لعدد من العاملين بمحال الأغذية في نطاق المركز .



وأسفرت الحملات بمركز كفر الزيات عن ضبط المسؤول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية مدينة كفر الزيات وذلك لاستخدامه في تصنيع الأسماك المدخنة ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه علامات فساد ظاهري وتحجر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وتم ضبط عدد 2 طن ملح خشن معبأ في شكاير بلاستيكية وتم التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





















