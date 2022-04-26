اليوم السابع
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البابا تواضروس يشارك في "إفطار الأسرة المصرية" تحت رعاية الرئيس السيسى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:40 م
البابا تواضروس يشارك في "إفطار الأسرة المصرية" تحت رعاية الرئيس السيسى البابا تواضروس خلال مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة العديد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة محافظات مصر.
 
ويمثل إفطار الأسرة المصرية تقليدًا بدأه الرئيس السيسي منذ سنوات، واعتادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشاركة فيه بصفتها مكونًا أساسيًّا في المجتمع المصري، إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا حالت دون تنظيم هذا الحدث خلال العامين الماضيين.
 
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالأعياد التي اختلطت بها أعياد المسلمين والمسيحيين، وتابع: "كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم يجمعنا علىالمحبة".
 
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البابا تواضروس الثانى

حفل افطار الاسره المصريه

حفل الافطار المصرية

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