اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: بوتين وافق على إشراك المنظمة في إجلاء المدنيين من أزوفستال الأوكرانية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:02 م
الأمم المتحدة: بوتين وافق على إشراك المنظمة في إجلاء المدنيين من أزوفستال الأوكرانية ستيفان دوجاريك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية، حيث يتحصن عدد من المقاتلين القوميين الأوكرانيين.

وقال دوجاريك - في بيان على موقع المنظمة الإلكتروني تناول اجتماع الأمين العام أنطونيو جوتيريش مع الرئيس الروسي في موسكو - إن "رئيس روسيا وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول".

وذكر البيان أن بوتين وجوتيريش ناقشا خلال اجتماعهما في موسكو "مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع مثل ماريوبول"، موضحًا أن الاجتماع "ستتبعه مناقشات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية".

 


الأمم المتحدة

بوتين

أزوفستال

إجلاء المدنيين

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة يزور موسكو ويلتقى وزير الخارجية الروسى.. جوتيريش يقترح إنشاء مجموعة اتصال دولية لمساعدة المدنيين فى أوكرانيا.. ولافروف: استجبنا لطلب الأمم المتحدة للحوار بشأن أوكرانيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:00 م

بوتين يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة.. الرئيس الروسى: لا يمكن الانتقال إلى اجتماع رئاسى مع أوكرانيا دون التوافق على القضايا الفرعية.. جوتيريش: مستعدون لتيسير عمليات الإجلاء من ماريوبول

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:30 م

مدير وكالة الطاقة الذرية: اتفقنا مع أوكرانيا على ترميم الأضرار فى محطة تشيرنوبل

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة