الأكاديمية الوطنية للتدريب تتبنى تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى

كتب أحمد عرفة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه سيتم عقد عدد من القاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية ضمن حوار وطنى يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.