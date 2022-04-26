اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تتبنى تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:49 م
الأكاديمية الوطنية للتدريب تتبنى تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

 

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه سيتم عقد عدد من القاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية ضمن حوار وطنى يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 

 

 

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

إفطار الاسرة المصرية

عبد الفتاح السيسى

افطار الاسرة المصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة