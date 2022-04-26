اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اعرف ازاى تشترى خروف من سوق الثلاثاء بالشرقية.. فيديو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:25 م
اعرف ازاى تشترى خروف من سوق الثلاثاء بالشرقية.. فيديو سوق الثلاثاء بالشرقية
فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من سوق الثلاثاء بمحافظة الشرقية، وهو الأكثر ازدحاما، حيث يوجد بمراكز المحافظة عدد كبير من الأسواق يحدد يوم فى الأسبوع لكل سوق لبيع المواشى.


وخلال البث المباشر رصد اليوم السابق حركة البيع والشراء فى السوق، حيث قال سعيد شعبان أحد التجار، إن الأنواع المتواجدة في السوق، "الجدي" وسعره من 85 إلي 90 جنيها للكيلو، والضاني من 67 إلي 70 جنيها للكيلو، ويتواجد أنواع بلدية في السوق التي تتميز بلحم مميز.

وأوضح سعيد، أنه ينصح الزبائن بالنظر إلي العين التي تتميز بلمعة وكذلك الشعر والأسنان، لافتًا إلى أنه يبيع أنواع المواشي في السوق وكذلك مكان مخصص لذلك في قريته.

ويذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى للوقاية من حدوث أى كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق، سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتى إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدى إليه.


سوق الثلاثاء

اسعار المواشي

المواشي الهولندي

اسعار الحمير

محافظة الشرقية

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة