اعرف ازاى تشترى خروف من سوق الثلاثاء بالشرقية.. فيديو

فتحية الديب

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من سوق الثلاثاء بمحافظة الشرقية، وهو الأكثر ازدحاما، حيث يوجد بمراكز المحافظة عدد كبير من الأسواق يحدد يوم فى الأسبوع لكل سوق لبيع المواشى.



وخلال البث المباشر رصد اليوم السابق حركة البيع والشراء فى السوق، حيث قال سعيد شعبان أحد التجار، إن الأنواع المتواجدة في السوق، "الجدي" وسعره من 85 إلي 90 جنيها للكيلو، والضاني من 67 إلي 70 جنيها للكيلو، ويتواجد أنواع بلدية في السوق التي تتميز بلحم مميز.



وأوضح سعيد، أنه ينصح الزبائن بالنظر إلي العين التي تتميز بلمعة وكذلك الشعر والأسنان، لافتًا إلى أنه يبيع أنواع المواشي في السوق وكذلك مكان مخصص لذلك في قريته.



ويذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى للوقاية من حدوث أى كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق، سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتى إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدى إليه.