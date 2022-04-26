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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:19 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13002 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4261 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2775 نقطة.

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