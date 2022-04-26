إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر صحية خلال حملة مكبرة بالفيوم.. صور

الفيوم-رباب الجالي

حرر فريق من إدارة الشئون الوقائية، بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، 24 محضر جنحة صحية، وتمكن من إعدام 27 كجم أغذية متنوعة فاسدة، في حملة مكبرة على المنشآت السياحية والغذائية على ضفاف بحيرة قارون ومنطقة عين السيليين، خلال عيد شم النسيم.



ترأس الحملة، وفقا لبيان صحفي، بعد ظهر اليوم، الدكتور محمد عبد التواب، مدير الشئون الوقائية، يرافقه فريق من إشراف الإدارة.



وأوضح مختار حسين، مراقب عام الأغذية، أن المرور على هذه المناطق، أسفر عن سحب 32 عينة أغذية متنوعة، وإعدام 27 كيلو أغذية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66، والقرار 96 لسنة67، لعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بتلك الأماكن.



وأضاف أنه تم تحرير17 محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنه66 ، والقرار97 لسنة67، والمعدل بالقرار 243 لسنة2016م، لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية سارية المفعول، وأن الحملات مستمرة يوميا حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.



وأوضح محمود فرحات، مراقب أول صحة البيئة والصحة والسلامة المهنية، أنه تمت متابعة الاشتراطات الصحية، لحمامات السباحة، وقياس نسبة الكلور والـ Ph، والتأكد من مطابقتها للمعايير.















