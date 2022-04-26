اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إطلاق معرض " العيد فرحتنا" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:44 ص
إطلاق معرض " العيد فرحتنا" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ملابس ـ أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، معرض " العيد فرحتنا" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة في إطار تعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية ومحافظة الاسكندرية.

ويبدأ المعرض الأربعاء 27 إبريل حتى  الأحد 1 مايو القادم، وذلك فى نادى المهندسين بسابا باشا ومفتوح لكافة المواطنين بالإسكندرية يوميا.

يتضمن المعرض الذى تنظمه لجنة العلاقات العامة والإعلام فى نقابة المهندسين بالإسكندرية  ملابس و منتجات العيد بخصم 25% على جميع المنتجات المقدمة من عدد كبير من محلات الملابس و منتجات العيد المختلفة .

 

 

 


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