إطلاق معرض " العيد فرحتنا" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، معرض " العيد فرحتنا" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة في إطار تعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية ومحافظة الاسكندرية.

ويبدأ المعرض الأربعاء 27 إبريل حتى الأحد 1 مايو القادم، وذلك فى نادى المهندسين بسابا باشا ومفتوح لكافة المواطنين بالإسكندرية يوميا.

يتضمن المعرض الذى تنظمه لجنة العلاقات العامة والإعلام فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ملابس و منتجات العيد بخصم 25% على جميع المنتجات المقدمة من عدد كبير من محلات الملابس و منتجات العيد المختلفة .