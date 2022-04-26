إصابة 15 شخصا إثر أعمال عنف بين نزلاء داخل أحد السجون فى الإكوادور

وكالات

أعلنت الشرطة الإكوادورية، اليوم الثلاثاء، إصابة نحو 15 شخصا بجروح، إثر تجدد أعمال العنف بين نزلاء داخل السجن المعروف باسم الانكا شمال كيتو.

وقال نائب رئيس الشرطة الكولونيل بوتيستا إن "خمسة عشر سجينا أصيبوا بجروح، نقل اثنان منهم إلى المستشفى خلال صدامات وقعت داخل السجن المعروف باسم الانكا شمال كيتو"، موضحا أنه لم يتم استخدام أي أسلحة نارية خلال أعمال العنف.

وأكد أنه "تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أن القوات الأمنية فتشت الزنزانات وصادرت 43 قطعة سلاح أبيض.

وذكرت ادارة السجون، أن "الوضع تحت السيطرة"، مشيرة إلى "حوادث تسبب فيها بعض الأشخاص المحرومين من الحرية".

لقي حوالى 350 سجينا حتفهم في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ فبراير 2021 جراء صدامات تشوبها غالبا أعمال عنف كان آخرها في مطلع أبريل في سجن بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل 20 نزيلا والعثور على خمس جثث مشوهة.