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إصابة 14 مواطنا بينهم 3 أطفال فى تصادم سيارتين بطريق السباعية الزراعى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:55 ص
إصابة 14 مواطنا بينهم 3 أطفال فى تصادم سيارتين بطريق السباعية الزراعى حادث مرورى - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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وقع حادث مرورى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، باصطدام سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق السباعية الزراعى نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 14 مواطن بينهم 3 أطفال، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى إسنا التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة إسنا، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق السباعية الزراعى نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أميرة.م.ع" 38 سنة و"منى.م.ع" 54 سنة و"هدى.م.ع" 58 سنة و"رقية.س.ط" 53 سنة، مقيمين بالحكروب في أسوان و"إيمان.م.م" 30 سنة و"سيف.ه.م" 3 سنوات و"زين.ه.م" 6 شهور و"فريدة.ح.أ" عامين و"فاطمة.ع.م" 39 سنة مقيمين بالسيل في أسوان و"عبد الدايم.ع" 25 سنة و"رمضان.ف" 48 سنة مقيمين بالسباعية، و"أمير.ح.ر" 4 سنوات، و"عزة.ع.م" 40 سنة، و"محمود.ع" 41 سنة، مقيمين بالإسكندرية، وجاري فحصهم وعلاجهم داخل مستشفي إسنا التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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