إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك على زراعى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على الطريق الزراعى أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بتوك توك على الطريق الزراعى مصر اسيوط أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وهرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كل من شيماء سليمان عبد التواب 38 سنة مصاب كدمات وسحجات، وهاجر سمير عبد الخالق 21 سنة، مقيمة كوم أبو راضى مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل زين 28 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وشمس محمود عبد المولى 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وفاطمة محمود عبد المولى 20 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه بالجسم، وأمانى خليفة شعبان 30 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مصاب جروح وكدمات متفرقه بالجسم.

كما استقبل المستشفى حسين عبد العال أحمد 28 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وأميرة نبيل عفيفي عامين مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر سيد محمد 33 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد نبيل عفيفي 6 سنوات مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمه، وعبد الرحمن نبيل عفيفي عامين مصاب اشتباه كسر بالساقين .