أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تبدأ تجاربها على الطرق

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بدأت أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تجاربها على الطرق في إسكتلندا مع خطط لنقل الركاب في غضون أشهر.

وذكر موقع "جادجت 360" التقني أنه تم تزويد الحافلات بأجهزة استشعار تمكنها من العمل على طرق محددة مسبقًا دون تدخل.

وعند تشغيل الحافلات للركاب، ستوفر خدمة قادرة على نقل ما يصل إلى 36 راكبًا لمسافة 22 كم بسعة 10 آلاف راكب في الأسبوع.

وستعمل خدمة الحافلات المستقلة في إطار مشروع CAVForth، بدعم من الحكومة الإسكتلندية، على شبكة الطرق عبر ممر النقل العام.