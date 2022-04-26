اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا ولاتفيا تناقشان إمكانية الصادرات الزراعية عبر موانئ لاتفيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:00 ص
أوكرانيا ولاتفيا تناقشان إمكانية الصادرات الزراعية عبر موانئ لاتفيا الحرب الروسية الأوكرانية
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بحث وزير الغذاء والسياسة الزراعية الأوكراني ميكولا سولسكي خلال زيارة رسمية إلى جمهورية لاتفيا إمكانية الصادرات الزراعية عبر موانئ لاتفيا .
 
وذكرت وزارة الغذاء والسياسة الزراعية الأوكرانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه في إطار زيارة العمل، التقى وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ميكولا سولسكي نظيره في لاتفيا كاسبارس جيرهاردس، وزار ميناء ريجا الحر وميناء فنتسبيلس الحر ومنطقة ليباجا الاقتصادية الخاصة،كما التقى سولسكي ممثلي سلطات الحكم الذاتي المحلي في لاتفيا وإدارات الموانئ وتجار الحبوب .
 
وصرح رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس في وقت سابق بأن لاتفيا يمكن أن تساعد أوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئ لاتفيا.
 
جدير بالذكر أن التدخل الروسي في أوكرانيا قد أثر بالفعل على حوالي 25% من التجارة العالمية في محاصيل الحبوب وتسبب في ارتفاع الأسعار العالمية، وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا بشكل ملحوظ، وفي الوقت الحالي منعت روسيا حركة عشرات السفن التجارية المحملة بالحبوب في الموانئ الأوكرانية .
 

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