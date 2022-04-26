اليوم السابع
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أندرية زكى: حضر أكثر من 400 مسلم احتفال عيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة من 1000 مشارك

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:49 م
أندرية زكى: حضر أكثر من 400 مسلم احتفال عيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة من 1000 مشارك الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب محمد الأحمدى

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قال الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر لمحافظ القاهرة إن التطور الذى نراه فى الطرق الشوارع الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة يؤكد على الدورالقوى للرئيس عبدالفتاح السيسى ودور محافظ القاهرة عظيم جدا، متابعا "مفيش مناسبة إلا لما يتصل ويهنئنا ولا يتأخر علينا مطلقا". 
 
وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية خلال لقاؤه مع محافظ القاهرة فى عيد القيامة الكنيسة كان يوجد بها من 300 إلى 400 من المسلمين ونشعر دائما بالطمأنينة والمواطنة ونرىفى استقبال محافظ القاهرة كل المحبة والدعم الكبير". 
 
وفى سياق متصل، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إنه ينتظر اللقاء السنوى لتهانى الطائفة الإنجيلية بالأعياد لأن لهم مكانة غالية على المستوى الشخصى، قائلا:" أسعد بهذا اللقاء لأنه لقاء محبّةٍ أكثر من كونه لقاء رسمى، موضحا أنه سعيد جدا بدور الكنيسة فى الاحتفالات ويستحق كل تقدير واحترام ومحبة، مضيفا " لن أستطيعوصف شعورى على المستوى الشخصى وهى علامة محبّةٍ له ويسعدنا ويشرفنا بهذا العدد فنتبادل التهانى بكل الأعياد الإسلامية والمسيحية". 
 
 
 
 

الطائفه الانجيليه

محافظ القاهره

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تبادل تهانى عيد الفطر

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