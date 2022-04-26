اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:37 م
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
 
 
كما تم ضبط 1 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 14 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1908 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 308 أحكام قضائية متنوعة. 
 
 
وتم ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

أمن المنافذ

المخالفات المرورية

جرائم الهجرة غير الشرعية

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث

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