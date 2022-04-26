اليوم السابع
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"أمن القمح المصري".. مؤتمر لتنظيم توريد وتخزين القمح بالإسماعيلية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:19 م
"أمن القمح المصري".. مؤتمر لتنظيم توريد وتخزين القمح بالإسماعيلية جانب من المؤتمر
الإسماعيلية - صبرى غانم

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حضر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، المؤتمر الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديريتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، بعنوان "أمن القمح المصري في ايد المزارع المصري"، لتنظيم توريد وتخزين القمح المصري في الصوامع للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.
 
وذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن، والعمد والمشايخ ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالمؤتمر، وجمع كبير من المزارعين بالإسماعيلية. 
 
وخلال المؤتمر، تحدث وكلاء وزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، وممثل مطاحن شرق الدلتا، والبنك الزراعي المصري، عن الآليات المنظمة لتوريد القمح هذا العام ، والحوافز المقدمة للمزارعين، والإجراءات التنفيذية المنظمة لموسم حصاد القمح. 
 
وفى كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية أن العالم الان يشهد العديد من الصراعات والاضطرابات والتحديات ومن أبرز هذه التحديات هو تحقيق الأمن الغذائي للشعوب ، ويعد ملف الأمن الغذائي من الأولويات القصوى التي تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح حيث يعتبر من أهم السلع الغذائية، والتي تعد النمط الأساسي للعديد من الأسر المصرية من أجل الحصول على الطاقة الحرارية والبروتين.
 
مضيفا، أنه لمن حسن الطالع أن يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، خلال زيارته الأخيرة لأراضي مشروع توشكي، وافتتاحه لعدد من الصوامع بعدة محافظات، ومنها صومعة بمحافظة الإسماعيلية، بمركز ومدينة أبو صوير بسعة تخزينية  ٣٠ ألف طن ضمن المشروع القومي للصوامع. 
 
ومن منطلق مسئولياتنا في توفير القمح لأهالي محافظة الاسماعيلية ، وتحقيق المستهدف منه ٨٤ ألف طن كحد أدنى ، حيث أن السعة التخزينية لصوامع المحافظة تتسع لتخزين ١٣٣ ألف طن ، اتخذنا قرار بمنع خروج السيارات المحملة بالقمح للمحافظات الأخرى لحين استيفاء المحافظة للمخزون الاستراتيجي لها. 
 
مختتما، ادعو جميع الأجهزة التنفيذية للتعاون معا لنصل لتحقيق المستهدف من محصول القمح ، موجها بتقديم حوافز اضافية للمزارعين الذين يقوموا بتوريد كميات قمح أعلى من الحد الأدنى للفدان، وهو ١٢ اردب، ومنحهم شهادات تقدير وتخليد أسمائهم في موسم الحصاد الاستثنائي هذا العام.
جانب من المؤتمر (1)
 

جانب من المؤتمر (2)
 


جانب من المؤتمر (6)
 
 

حصاد القمح

محافظ الاسماعيلية

محصول القمح

مخزون القمح

الاسماعيلية

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