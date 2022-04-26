ونقلت قناة (آيه آر ديه) الألمانية عن مصدر قوله إن التأكيد على هذه المعلومات سيتم إعلانه في اجتماع دولى لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية.

كانت الحكومة الألمانية قد قررت أمس، أن الشركة المصنعة للأسلحة KMW ستمنح الضوء الأخضر لتكون قادرة على بيع الدبابات التي تم تجديدها تقنيًا من مخزونات وزارة الدفاع الاتحادية.

وذكرت صحيفة (زود دويتشه سايتونج) أن شركة KMW لتصنيع الأسلحة تمتلك عددًا معقولا من هذه الدبابات من الدفاع الجوي للجيش الذي تم حله في السابق ويمكن أيضًا استخدامه فى القتال ضد الأهداف الأرضية.